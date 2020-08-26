偉哉！白襪隊王牌吉歐利托（Lucas Giolito）今（26）日對海盜隊投出今年大聯盟第1場「無安打比賽」，他完投9局用101球，送出13次三振，若非4局上對E.岡薩雷斯投出四壞球，就是一場更難得的「完全比賽」。

這是白襪隊史上第19場「無安打比賽」，上一次締造紀錄的是杭伯（Philip Humber），他在2012年4月21日對水手隊投出「完全比賽」，暌違8年半又有白襪投手締造次一等的「無安打比賽」。

吉歐力托雖然投出13K之多，但用球數精簡，前6局只用了66球，投完7局也才76球，海盜打者通常很快就出棒。而且隊友守備也很幫忙，7局上海盜打者雷諾斯擊出內野滾地球，白襪隊游擊手安德森因布陣之故已移防二壘後方，只見他快步奔回游擊區，接球後快傳一壘；阿布瑞尤在球一個彈跳後準確接住完成刺殺，只比打者踏上一壘壘包的腳步快了一點點。

9局上半海盜最後一名打者岡薩雷斯，把一顆97哩的速球打成右外野平飛球，只見白襪隊右外野手安傑爾迅速向左移動接殺出局，並向投手高舉手套示意，過程也相當精采。吉歐力托不禁在投手丘大吼！慶祝自己寫下生涯首場「無安打比賽」紀錄。

此外，此役白襪是以4比0擊敗海盜，吉歐利托拿下無安打完封勝，戰績3勝2敗、自責分率3.09。

(中時 )