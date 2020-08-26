今年以來面對突如其來的新冠疫情的衝擊，深圳新設企業數量仍舊不降反增。上半年深圳新登記企業15.11萬家；年增率14.9％，其中超過1.7萬家為戰略性新興產業企業。深圳市市場監督管理局數據顯示，若按深圳2019年常住人口1343.88萬人計算，全市每千人擁有企業159家，也就是說深圳每10個人就有1個「老闆」，創業密度穩居全大陸第一。

另外截至2020年，深圳有8家企業上榜世界500強，成為大灣區世界500強企業最多的城市。據《21世紀經濟報導》指出，上述數據充分反映出深圳營商環境的吸引力、投資者選擇在深圳創業投資的信心以及對深圳未來發展的穩定預期。

另據大陸官方資料顯示，目前深圳擁有科技型企業超過3萬家，國家高新技術企業總量超過1.7萬家，對比2014年激增逾萬家，居廣東省第一、全大陸的大中城市第二、僅次於北京。

據21數據新聞實驗室統計，截至2018年底，深圳規模以上工業企業中，大約37％分佈於電腦、通信、專用設備等先進製造業，營業收入占比達63％。

(旺報 )