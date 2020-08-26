英國職業男網前世界球王A.莫瑞（Andy Murray）在2017年、2018年經歷臀傷重挫，後來動刀治療，努力重返球場，去年獲頒東山再起獎，如今在暫時轉移到美國紐約進行的西南網球公開賽，上演扳倒大會第5種子、德國重砲手小祖維瑞夫（Alexander Zevrev）精彩好戲，幫他找回更多信心。

莫瑞因為受傷缺席2017年下半賽季，2018年賽季也因為臀傷只打了6站賽事，2019年澳洲網球公開賽提前出局後，也曾受到是否要退休的質疑，不過他挺過養傷的煎熬，再度回到球場，去年或球員票選榮獲東山再起獎，而今年全球體育賽事受新冠肺炎疫情影響，原本要在俄亥俄州進行的西南網球公開賽，移師到紐約閉門進行，莫瑞第一輪經過三盤大戰擊退美國選手提亞佛（France Tiafoe），第二輪再打滿三盤，以6比3、3比6、7比5重挫小祖維瑞夫。

接連勝利為莫瑞挑戰美東時間8月31日開打的美國網球公開賽更添信心，特別是第三盤他在局數4比1領先被對手連搶4局反倒4比5落後時，他把握機會回破一次小祖維瑞夫發球局，延續了這場比賽，並邁向勝利。

這是莫瑞從2017年以來第一次取勝世界前十好手，他說：「能夠有段時間沒比賽，還能對頂尖選手打出高水準表現，我很滿意自己順利通過考驗，也很開心獲得明天繼續比賽的機會，可以讓我知道自己身體的能耐。」

(中時 )