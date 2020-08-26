照料寶寶是需要極大的耐心及愛心的工作，因此不少父母在選擇保母或是相關機構，都會將多方的條件列入考量，為的就是想給寶寶最好的照顧。中國大陸一名吳先生，繼升新手父母，透過仲介公司找了月嫂到家裡，但他透過監視器監看時，看到這一幕他整個傻了，月嫂在寶寶的床邊挖鼻屎、擤鼻涕之後，塗抹在寶寶的衣物上。

據《上海熱線》報導，杭州這名吳先生，在寶寶剛滿月時便透過「好孕媽媽」仲介公司，欲找月死嫂到家裡照料寶寶，他前前後後雇了3個月嫂，第一位月嫂做事都很勤快，也很認真，寶寶紅屁股、臍帶消毒等都無法處理，顯然缺乏專業度。第二位月嫂則因太太需要通乳，但她不會，則自行請辭。

第三位月嫂在本月18日來到吳先生家中，由於他17日要出差不在家，便囑咐月嫂相關衛生務必要做好，尤其剛出生的寶寶本就比較脆弱敏感。由於只留太太在家，出門在外的吳先生不放心，無心地打開監視器，看見月嫂本是在睡覺休息，但太太前腳一走，便起身玩起手機，因好奇心作祟，便將監視器畫面倒回去，便發現了令他作嘔的一幕。

月嫂的噁心行徑，讓雇主作嘔。(圖／翻攝自微博)

只見監視器畫面中，這名月嫂正在挖鼻孔、擤鼻涕、搓身上的癬之外，更用手摸了「下面」許久，隨後便拿了一件寶寶的衣物，就將剛挖出來的「養分」，一股腦兒地塗抹在寶寶的衣物上，而另一手還抱著孩子，這一幕讓他第二天怒到直奔回家裡。吳先生表示，手不清潔、不消毒不洗手，直接觸摸寶寶是什麼心態？

月嫂挖完鼻屎後，將其擦拭於寶寶的衣物。（圖／翻攝自微博）

事後吳先生也向該仲介公司索取賠償，他表示除了必須要賠償寶寶的衣物外；出差的差旅費及月嫂的費用，都必須承擔負責。據了解，該公司認為寶寶並無實質上的傷害，月嫂費用無法退還。其餘的問題仍在協商中，但吳先生認為這已造成心理上的傷害，相信做父母的都無法接受。

(中時新聞網)