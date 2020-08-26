韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）股東常會通過配息5.2元、配股0.3元，今（26）日以168.5元除權交易，早盤開高上漲1.51％至168.5元，填權率達50％。惟隨後漲勢收斂、壓回平盤附近整理，力拚站穩紅盤、邁出填權步伐。

由於現金股利僅需董事會通過即可發放，豆府已在3月16日先除息交易。雖然當時適逢新冠肺炎疫情衝擊，股價一度下探80.5元的上櫃新低，但隨後止跌緩步回升，在歷時39天後的5月12日完成填息。

豆府2020年上半年稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，改寫同期新高。7月自結合併營收創1.82億元新高，月增19.53％、年增達44.59％，累計1～7月合併營收9.55億元、年增22.4％，續創同期新高，法人看好第三季營收可望再創新高。

豆府截至7月底共有6個品牌、51家店，其中北區34家、中區7家、南區10家。觀察各品牌營收貢獻，仍以20家店的涓豆腐達59％最高，有11家店的北村豆腐家以21％居次，8家店的韓姜熙的小廚房占10％、4家店的銅盤占7％、7家店的飛機河粉占3％。

雖然豆府上半年受疫情影響關閉3店，但仍新展達9店，包括4家飛機河粉、2家涓豆腐，以及北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂各1家，合計淨增6店。財務長翁瑞璨表示，除了展店效益帶動，既有店面同店營收表現亦持平略增，同步挹注成長動能。

展望後市，在度過暑期消費旺季後，豆府展店步伐將自9月起加速，下半年規畫再新展9店，包括5家飛機河粉、2家北村豆腐家、1家涓豆腐。而簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，亦力拚在年底前開出在台首店，據了解可望進駐一級戰區的台北市信義區。

豆府總經理吳孟哲指出，疫情致使泰方人員無法來台確認指導，使Baan Phadthai首店開幕時程遞延，目前希望能在年底前開出。而去年初於胡志明市開出的自創炸雞品牌「GOTCHICKEN」，因租約到期、疫情影響已在2月底關閉，待疫情趨緩後再考慮進軍。

(時報資訊)