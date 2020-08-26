半導體設備廠辛耘(3583)第二季毛利率衝上42%，單季每股賺1.29元，帶動上半年EPS為1.32元。展望下半年，隨著半導體大廠持續投資先進製程，將帶動需求，預期公司下半年業績將優於上半年表現，今早帶量強攻漲停達60.7元。

台積電持續積極布局先進製程，帶領市場資金湧進本土半導體設備供應鏈，辛耘前波大漲後整理一段期間，今再度跟隨台積電擴產的利多強攻。

再生晶圓及半導體設備廠辛耘第二季毛利率衝上42%，單季每股賺1.29元，帶動上半年EPS為1.32元。

辛耘第二季營收8.44億元，低於去年同期的11.11億元，但季增約34%；因產品組合優化，毛利率年增6.25個百分點至42.13%，營業利益逆增為1.35億元；淨利1.03億元，基本每股盈餘1.29元，比第一季的0.03元大幅提高，也略優於去年同期之1.22元。

辛耘上半年營收14.74億元，年減31.71%，毛利率逆增5.78個百分點至40.57%；因營收下滑，稅後獲利1.06億元，每股稅後淨利1.32元，仍低於去年同期的2.4元。

台積電擴產腳步持續，位於竹南先進封測廠第一期廠區預計下半年開工，最快2021年完工、可以開始進機；法人指出，若辛耘能搶下訂單，將有機會帶動明年業績重啟成長力道。

台積電在上季法說會調升今年資本支出，帶動相關供應鏈股價齊揚；辛耘因股價位階較低，買盤連續數天追進，股價從不到50元快速拉升至69.7元後回檔，股價壓回至55元之下整理，今帶量拉出一根紅棒。

(時報資訊)