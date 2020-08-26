美國企業公布第二季財報已近尾聲，標普500指數成份股截至8/21已有475家公布，整體而言，81.7%企業獲利優於市場預期，各分類產業中，受惠於疫情的科技類股表現最佳，優於預期比例高達93.8%。時序已經進入了Q3，投資人想問今年漲多的科技股還能續抱或加碼嗎？

統一投信全球新科技基金郭智偉表示，上半年科技股主要以軟體與網路次產業表現最佳，第二季財報公布後卻呈現短暫的利多不漲格局，主要是受惠疫情的類股例如電商平台、在家工作（WFH）等相關個股，因第三季獲利展望未再加速，且今年來累積漲幅較大，評價水準也在歷史新高，預計相關類股短期內會是盤整格局，但WFH經歷疫情之後，出現長期結構改變，整體類股2021年將呈現高速成長。

相對而言，半導體產業在上半年因疫情影響算是受害，下半年可望受惠於資料中心需求強勁、先進製程設備需求提高，營運動能加速。但同時間存在美國對華為新禁令的干擾、蘋果新機上市的動能，好壞參半，因此，選股成為關鍵。

郭智偉指出，長期而言，目前全球科技類股相對全球股票的評價水準僅在1.2倍，處於歷史平均水準，也低於2019年的水準。隨著時序將進入2021年，科技類股長期依然維持良好的成長趨勢，整體科技類股長多趨勢不變。

針對市場關注的美中局勢，美國不只對華為祭出新禁令，還擴大至抖音、微信。對此，郭智偉表示，預計華為事件的影響在美國總統選舉前會加劇，但偏向一至兩個季度的短期影響；評估服務型的影響有限，例如：微信預計在中國仍可使用，不影響iPhone銷售；抖音將藉由切割與出售，來維持營運。

台灣與美國企業仍可申請許可證供貨給華為，若無法供貨，依照美國企業在2019年的狀況觀察，經過一季到兩季營運影響後，華為占比下滑，影響也降低，企業經營回到整體長期趨勢上。從近期5G基站趨緩現象觀察，禁令事件影響也將會使供應鏈中，華為比重過高、且產品線相對單一的企業影響較大。

(時報資訊)