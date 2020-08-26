中南部7縣市今受水氣逐漸增多影響，整天有局部大雨或豪雨發生，其中台南、高雄陸續傳出零星災情，高雄岡山、仁武地區也傳出道路積水成河情形，而高雄這場大雨更加引起韓粉關注，有網友也在韓粉網紅粉專，貼出一段仁武淹水60秒影片，立刻在韓粉圈瘋傳。至於新任高雄市長陳其邁到哪裡了？陳其邁今早在臉書公告，趕赴岡山、五甲抽水站視察。

據氣象局資訊顯示，今天凌晨之後，台南、高雄、屏東均降下大雨，高雄市路竹及岡山截至清晨5點，累積雨量均已突破150毫米。

有高雄網友在韓粉網紅臉書粉專「比特王」投稿一段高雄的淹水影片，在長達1分鐘的錄影畫面中，指出位於仁武區永宏巷一帶，在下了一晚的豪雨後，雨水夾雜泥水，淹了整條道路，積水最深的地方還淹了近半個輪胎高。投稿的網友質疑，「新任市長只會要預算嗎？不要只會打卡發臉書」。

數百位網友也在該影片貼文留言，「不是說清水溝是基本功」；還有高雄在地人直言5字「高雄人細賀」。其它網友留言則包括「不讓韓繼續治水的後果，一切讓高雄人自己收」、「高雄清水溝會被罷免的」、「下這麼大這麼久才積這樣，先前的韓市長有打好底子，現在有成效」。但也有網友認為「韓國瑜怎麼沒出來道歉呢？」。

臉書網友留言。（圖/翻攝自 比特王 臉書）

(中時新聞網)