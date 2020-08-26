台南市北區開基天后祖廟26日情人節過後推出「月老賜良緣」小瓶香水，信徒只要對月老擲出聖筊就可拿走1瓶，在網路速食約會時代，反強調「老派愛情」價值觀，提供剛度過七夕的「單身狗」民眾尋覓良緣機會。

台南市文化局今年推出台南限定、限量版的情人節明星花露水，隨即被秒殺搶購一空，引發開基天后祖廟創意跟風，廟方人員尋覓購入符合「愛情模樣」的時尚小空瓶，將明星花露水分裝進瓶內，放在廟內的月老廟祭拜加持。

開基天后祖廟將明星花露水分裝在色彩繽紛的小試管噴瓶內，信徒外出更好隨身攜帶，實用性高又可以收藏，開基天后祖廟內供奉月老神明，卻是首次推出「月老小物」，廟方認為情人節剛過，孤單過節的信徒會更希望尋得另一半，「如果只在情人節前才求月老，大家何時才能遇見愛情呢？」

開基天后祖廟首批分裝後陸續給月老加持，信徒只要擲出聖筊就可取走1瓶兼1條紅線，目前限量1000瓶。有網友看見廟方的香水瓶直呼「有點像膠水，象徵愛情黏ＴＴ嗎？」、「包裝感覺色彩繽紛」。

廟方提到，現代人講求網路約會速食愛情，反而不太穩定，今年推出月老香水，重申社會「老派愛情」的價值，年輕人拜月老不再一成不變。

(中時 )