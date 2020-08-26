瑞銀集團（UBS）25日發佈最新報告指出，通過研究發現大陸女性跟全球女性比起來，會更主動參與家庭財務決策。根據《環球時報》報導，這份《瑞銀投資者觀察》調研共涵蓋全球11個市場，包括大陸、香港、臺灣，以及巴西、德國、墨西哥、新加坡、瑞士、義大利、英國、美國等，共訪問接近4400名女性，包括超過400名大陸當地女性。

該報告顯示，在全球受訪女性中，有58％會將財務決策的主動權交予配偶；而在大陸該比重僅有14％。此外，在受訪的大陸女性當中，更有超過80％的女性會承擔短期財務管理職責，同時也有49％專注於管理長期財務，另有37％與配偶共同作出財務決策，遠高於全球整體的23％及19％。

而另外調查會阻礙小部分大陸女性受訪者參與家庭財務決策的因素前三名，分別是第一是承認配偶懂得更多、占比93％；專注於其他事務占比84％，以及配偶是家庭的經濟支柱占比83％等因素。

(旺報 )