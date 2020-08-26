美女主播劉涵竹5年前因採訪木村拓哉口誤引發話題，去年她被拍到和失婚富商來往，疑似交往中，隨後她也認了兩人熱戀一年多。最近她受訪分享主播檯的甘苦談，透露有次生理期來她大血崩，像坐在水床上，還在工作時外滲，血從椅子上滴下，還是得繼續工作。

劉涵竹去年被拍和一名開著銀色BMW的富商過從甚密，對方常來接送她，下班後劉涵竹也以女主人之姿走入男方的大安區豪宅，有次兩人去吃了清粥小菜後就食指緊扣甜蜜走回家，關係不言而喻，男方對她極其呵護，只要發現劉涵竹穿太少感覺涼，就會脫下大衣讓劉涵竹披著保暖。

當時劉涵竹大方認戀，承認感情上有歸宿，與富商男友交往了一年多，據知富商的基本資料為年齡40多歲，有過一段婚姻，家裡從事出口機電，資本額約上億。近年劉涵竹從女主播轉型成主持人，不僅曾為房地產代言，還一脫過去端莊知性保守形象，大露事業線，讓不少粉絲眼睛為之一亮。

據《聯合新聞網》報導，劉涵竹透露自己是因陳海茵的啟發才毅然決然跳脫舒適圈，轉戰主持界，看陳海茵毫不眷戀當家主播的身分，自己也有意效法，嘗試更多可能性，過去當主播時她曾遇到血崩，量多到從椅子上滴下，讓她十分尷尬，還好工作人員女性居多，後來她因生理期失調就診，醫生也建議她要改變生活型態，別給自己太大壓力。

(中時新聞網)