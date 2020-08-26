吳姍儒（Sandy）和Lulu（黃路梓茵）同期出道、年紀相仿，工作領域又幾乎重疊，一直以來都被傳有瑜亮情結，最近又爆出吳姍儒接下一場主持活動，知道競爭對手是Lulu，便開出較低的價碼，對此，雙方經紀人都回應了。

根據《鏡週刊》報導，有廠商正在尋找新品記者會的主持人，猶豫吳姍儒或Lulu其中一人，吳姍儒經紀公司決定削價競爭，最後順利取得這份工作。

兩人競爭的事蹟不只如此，選秀節目《聲林之王》在物色主持人時，當時就有媒體爆吳姍儒有意願接下，向電視台毛遂自薦，老爸吳宗憲也出馬遊說，但最後製作單位仍選擇Lulu。對此，吳宗憲表示吳姍儒因為檔期無法配合，所以才沒辦法接下，並非搶輸，還強調兩人的主持費用差異很大。

壓價競爭的爆料傳出後，兩方的經紀人也出面澄清了，吳姍儒經紀人否認有這件事，表示廠商邀約都是統一報價，他們也不會問還有哪些藝人；Lulu經紀人則回應有聽過傳言，但兩人無論私下或是工作上，關係都相當良好，有時候活動上遇到問題還能互相支援，絕對沒有惡性競爭。

據悉，吳姍儒出道時主持《爆米花電影院》，當時一集酬勞不到一萬塊，自從和吳宗憲聯手主持《小明星大跟班》敲金鐘後，身價暴漲，現在一場主持費可高達20萬元左右。

(中時新聞網)