時力前黨主席黃國昌昨晚深夜無預警於個人臉書直播表示，近日流出的錄音帶遭人惡意剪輯，當中關於選2020總統的討論，是因去年打國安私菸案遭黨內同志指責而分裂退黨，感到心力交瘁。後來黨內有人建議自提總統人選，藉此拉抬政黨票，讓黨能繼續向前。

黃國昌指出，過去為了化解黨內不同看法，宣洩情緒的對話，居然被錄音，經過剪輯後外流，還造成近日黨內同志苗栗縣議員曾玟學退黨，對此本不希望外界挑撥，造成黨分裂而不想多說，但沉默造成更多猜測，因此親上火線回應。

黃國昌說，流出的錄音遭惡意剪輯，沒有將完整對話、參與的人呈現。而到底是誰私下錄音、外流，自己不願做任何猜測及指控，最重要是還原真相。

黃國昌表示，2018年選舉結束後，面對黨內紛擾，當時擔任黨主席確實感到身心俱疲。因此希望卸下職務，讓更多人參與黨務運作，對黨也有幫助，在2019年時力決策委員選舉時，堅持走獨立自主路線的同志，決定聯合競選，包括邱顯智、陳惠敏、徐永明的推薦名單人選，都予以支持。所謂配票單就是指支持聯合推薦的候選人。

黃國昌指出，有關曾玟學的風波，是當初支持邱顯智出任黨主席，邱也答應會支持提名徐永明當選對會成員。但最終投票結果與設想不同。因此兩方發生誤會，恐造成進一步分裂。自己居中協調，也在事後針對夥伴彼此間的情緒，希望大家可以宣洩，就是如此。自己在公開場合或黨務上，從未攻擊或排斥曾玟學。

黃國昌說，2019年夏天時，時力黨路線歧異浮上檯面，有些黨內同志指責自己揭露國安私菸的表現，而造成後續退黨風波，當時真的覺得心力交瘁。後來黨內一群年輕人希望自己能撐住黨，讓黨繼續向前。

黃國昌表示，當時有各種建議，其中一個是藉由選總統，來拉抬時力政黨票。但當時自己考量如何讓台灣在面對外部威脅，及所倡議的價值，能夠被討論實踐。因此最終選擇把自己放到不分區名單邊緣。

黃國昌指出，所謂的「在外面賺錢」，指的是取得更多人民對時力的支持，把餅做大，向外拓展，而不是爭執各地黨部該如何分配預算。時力不是營利單位，沒什麼錢好賺。

黃國昌說，時力必須有自己的堅持與價值，若選擇走小綠路線，會選擇離開。台灣社會期待的是時力走出自己的路。若說黨內無人敢違逆，這種說法太沉重，黨內決策委員會的決議一向都尊重也會實踐。

黃國昌希望，如果爆料者要繼續外洩，自己也不擔心，只希望可以還原當時談話的內容、脈絡及當時的情況，不要再有這些去脈絡化剪接。

(中時 )