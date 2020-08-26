「Taiwan Can Help」再添佳話，台灣慈善團體「全力分享愛」與日本足球明星中町公祐合作，在台灣募集5萬雙運動鞋，由中町率隊送往非洲，台灣時間25日抵達首站尚比亞。這些鞋子將陸續分送偏遠鄉區、貧困家庭，讓當地孩童們感受台灣愛心。

「台灣人的愛心讓我十分感動與驚訝，居然在短短幾個月內募集到5萬雙鞋，這是世界性的創舉。」中町公祐本月初來台，出席募鞋活動，當時就對台灣人的義舉印象深刻；他負責的首發團本周抵非，在疫情嚴峻期間更顯珍貴。

全力分享愛協會理事長林毓峯表示，和中町的合作堪稱創舉，象徵台灣、日本攜手把愛心送往全世界。他指出，除了捐鞋到非洲，未來更計劃結合中町在地資源，初步選定尚比亞、坦尚尼亞、莫三比克設立孤兒院，為非洲因新冠肺炎肆虐而產生的數百萬孤兒提供具體人道救援。

林毓峯服役期間，常看到「最強發言人」、國防部前發言人羅紹和從事公益活動的新聞，興起「有為者亦若是」的念頭。沒想到退伍後真的投入慈善機構，追隨學長腳步。

協會創辦人杜明夷(前排左2)、理事長林毓峯(前排右2)邀請中町來台，捐贈5萬雙鞋。（全力分享愛提供）

中町公祐現年35歲，曾效力日本職業足球聯盟，兩度帶領橫濱水手踢進日本天皇盃決賽。2019年毅然離開日本，加入尚比亞職業足球聯隊，致力改善非洲孩童教育及生活。

(中時新聞網)