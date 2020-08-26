政府7月起至10月底推出安心國旅補助，至今有超過400萬人次參與，國旅爆量使得39億元經費吃緊，追加預算也還沒有著落，經費恐在9月初就用完，交通部規劃最糟的情況，是提早結束補助，消息一出引起業界譁然。交通部長林佳龍表示，還在努力中，盡力讓活動維持到10月底。

這次安心國旅補助因後疫情的「報復性出遊」，加上補助不局限於平日，假日也可使用，讓許多無法在平日排假的上班族也有機會享受到國旅補助，讓今年暑假業績旺上加旺，交通部初估帶動產值7.5倍。

但國旅爆熱也導致原先打算用到10月底的預算，提早在8月底吃緊，只能撐到9月上旬。觀光局原本預估除行政院起先撥的39億元特別預算，還會有15至20億的缺口，但近日經盤點後，發現儘管9月逐漸進入國旅淡季，安心國旅仍會有34億元缺口，紓困1.0、2.0剩餘的錢也不足以補上，補助恐提前喊卡。

林佳龍今受訪時指出，觀光局所提的3個方案是因應不同情形的選項，現在特別預算立院還沒開議審查，先前安心旅遊國旅補助效果很好，使用人非常多，確實帶動觀光旅遊復甦效果，就像火車頭一樣帶動包括各種振興券等加乘效益，但因為國人申請多，原先編列預算不足，就交通部可以動用部分也盤點以緩濟急的經費，希望持續按照原來補助項目和規模，需要尋求行政院支持，現在還在討論當中。

林佳龍指出，安心旅遊住宿補助帶動10倍產值，帶動230萬人次以上住宿，效果很好，因此希望能夠「保溫」，暑假旺季結束後更需要這樣的刺激維持觀光業發展，安心旅遊要有多少經費，交通部會全力籌措，這幾天也會聽取各界意見，跟府院報告。

林佳龍說，原本安心旅遊規劃9月之後實施，但疫情提早解封，考量觀光產業是火車頭產業，具有點火效應，於是提早在暑假推出，人潮從花東、離島，現在逐步移往台灣西部、北部，還需要時間讓效應帶動全國觀光旅遊復甦，既然這樣政策有好效果，提前啟動也希望能延長至10月底，從2個月增加到4個月。

林佳龍表示，他已請觀光局了解，這些住宿以預約方式還沒付款，過去政策是預算用完就結束，但這次希望能延長，目前觀光局方案只是評估後可能的選項，還是要由府院高層做最後評估決定，交通部會善盡主管機關責任，詳細分析安心旅遊帶動效應，不同方案可能的影響，還是會持續努力爭取。

(中時 )