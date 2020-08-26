為鼓勵農友加入產銷履歷驗證行列，農委會農糧署針對通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，提供每年每公頃1.5萬元的環境補貼，今年度新增蜂蜜箱數的環境補貼。農糧署表示今年環境補貼申請期間為9月1日起至9月30日止，呼籲已通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，把握30天的申請期間，向發證的驗證機構提出申請，不要讓自己的權益睡著了。

農糧署表示，這次辦理農糧作物產銷履歷環境補貼對象是通過農糧作物產銷履歷驗證的農產品經營業者，包括農民、農場、產銷班及依法設立或登記之法人或團體等。

而補貼的核算，農糧署指出，農糧作物栽培部分以通過產銷履歷驗證有效期間的土地面積，每年每公頃給予補貼1.5萬元。至於通過蜂蜜產銷履歷驗證者，則需蜂箱數達100箱，每年給予補貼1萬元，另每增加一箱再增加補貼一百元；補貼核算期間為上年度9月1日至當年度的8月31日，依驗證有效期間之土地面積按月計算，未滿1個月，當月不予補貼。

為擴大推動產銷履歷，鼓勵農友加入驗證行列，產銷履歷相關補助除了環境補貼外，通過驗證者還可以申請電腦及條碼機、資訊服務專員臨時工資與2/3驗證費及檢驗費等費用補助。

此外，農糧署指出，為因應疫情影響消費意願，也推動農糧業振興措施辦理產銷履歷農產品包裝改善及行銷費用獎勵，最高補助1/2，獎勵期間到2021年6月30日止。

到2020年7月底止，農糧產品產銷履歷驗證面積有25,434公頃，較2018年底驗證面積15,938公頃大幅成長59.6％。

(工商 )