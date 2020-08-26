八貫(1342)上市案獲證交所董事會通過，主辦承銷商為富邦證券，初次上市承銷案將採競拍作業，預計最快可年底前掛牌。八貫表示，因疫情延遲的戶外產品，訂單開始回溫，相關產能滿載至年底。下半年醫療、戶外，救生訂單將明顯挹注，產品組合轉佳，平均毛利率可望向上拉升，全年營運可望再度挑戰新高。

八貫2017年、2018年EPS3.49及3.79元；2019年營收14.43億元、稅後淨利1.81億元，創成立以來新高，EPS3.08元。上半年因新冠疫情帶動醫療等級氣墊床及醫療管材等產品出貨，營收7.12億元，年增10.89％，淨利0.89億元，年增2.13％，EPS1.44元。

八貫資本額6.2億元，專精於開發及生產環保材料TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料應用產品領域，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，產品應用包括醫療、救生、戶外及工業領域。

八貫上半年產品銷售占比為醫療43％、戶外41％、救生12％及工業4％，其中醫療產品比重從2019年30％提高43％，成為比重最高產品。

強化利基，八貫主攻與生命安全相關的醫療/救生市場，主要客戶為歐美一線品牌大廠，2020年也已與客戶洽談救護車醫療搬運床，將帶動醫療產品出貨向上成長。

展望後市，八貫指出，機能性布料(二次加工)目前在手訂單能見度至年底，且因疫情所遞延的航太救生產品，逃生滑梯(Silde)布料第四季亦將出貨。成品組件事業群(三次加工)除醫療產品出貨暢旺外，戶外用品需求亦增溫，露營睡墊等成品訂單成長。

(工商 )