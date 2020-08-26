新台幣對美元匯價周三早盤以來最低為29.510元，最高為29.336元，一度大幅升值1.71角。目前迄上午11點16分新台幣兌美元暫報29.351元，仍然勁揚1.56角

周三開盤價為29.510元，也是今天早盤以來的最低價。盤中仍呈現大幅震盪的格局，受惠國際熱錢持續看好台股匯入影響，新台幣兌美元仍呈相對強勢局面。

(工商 )