新台幣兌美元 近午盤仍大升1.56角 11:402020/08/26 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣對美元匯價周三早盤以來最低為29.510元，最高為29.336元，一度大幅升值1.71角。目前迄上午11點16分新台幣兌美元暫報29.351元，仍然勁揚1.56角 周三開盤價為29.510元，也是今天早盤以來的最低價。盤中仍呈現大幅震盪的格局，受惠國際熱錢持續看好台股匯入影響，新台幣兌美元仍呈相對強勢局面。 (工商 ) #早盤 #周三 #午盤 #仍大 #台幣對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中概股掀回歸潮 百勝中國最快9月在港掛牌 04:102020/08/26 全球財經 《商情》美元走軟 支撐LME期鋅漲1.5％ 10:002020/08/26 財經 蘋果股票分拆 道瓊成分股大洗牌 04:102020/08/26 財經要聞 美股帶動 台指期彈逾百點 04:102020/08/26 證券．權證 大摩：蘋果2兆美元市值仍是被低估了 00:022020/08/26 財經 高價股復活 7千金在望 04:102020/08/26 財經要聞 美國科技股領風騷 基金績效佳 04:102020/08/26 投資理財 全球依賴陸防疫產品 增至逾8成 04:102020/08/26 全球財經 《美股》業績亮眼＋展望樂觀 Salesforce盤後飆漲14％ 09:262020/08/26 財經 原物料股基金績效差異大 能源基金敬陪末座 04:102020/08/26 投資理財 財經熱門新聞 台積電亮出2奈米5年內勝負已定 死敵挖牆角戰術遭截斷 - 財經 華為能撐這麼久嗎 陸產EDA軟體5-10年完成 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 台積電狂砸百億獵4廠 專家洩口風：肥單來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。