（為鼓勵南台灣民眾多利用行動支付，全台最大3.5米「LINE Pay熊大店長」8/26現身高雄麥當勞。圖／麥當勞）

為鼓勵消費者多用行動支付並回饋LINE Pay用戶，台灣麥當勞宣布，自即(26)日起至9月22日推出LINE Pay專屬優惠，使用LINE Pay 單筆消費滿99元，即享最高10%回饋；累積消費滿99元3次，再贈LINE POINTS 50點。

歡慶優惠開跑，全台最大、3.5米巨型「LINE Pay熊大店長」首度現身麥當勞高雄博愛二餐廳，即(26)日起至9月22日限時28天亮相，推薦消費者聰明又划算的「嗶」吃攻略；預計又大又萌的「LINE Pay 熊大店長」將成為高雄新地標，並掀起一波打卡熱潮。

根據消策會產業情報研究所(MIC)針對臺灣消費者進行的「2020年上半年行動支付大調查」結果顯示，消費者首選行動支付的比例已占35.3%，2020年上半年首度超越實體信用卡/金融卡(33.9%)，且使用率逐年成長。台灣麥當勞觀察到LINE Pay已是消費者最常使用的支付工具之一，除了現有的麥當勞點點卡、信用卡、三大國際支付及電子票證之外，今年5月再加入LINE Pay掃碼支付服務，上線3個月以來麥當勞整體無現金支付的使用率超過3成。民眾在麥當勞餐廳無論內用或外帶，均能於櫃檯、數位自助點餐機、McCafe 旗艦專櫃及得來速，輕鬆以LINE Pay完成結帳，享受更快速便利的消費體驗。

麥當勞為回應民眾對高CP值消費的期待，近期推出多項優惠為日常小確幸助攻，不僅用LINE Pay可享優惠，同場加映「煙燻雞肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」8/26起正式進駐「超值全餐」主餐行列，單點74元，搭配「經典配餐」只要129元，讓消費者以划算的價格，大口吃肉、爽口吃菜。

(工商 )