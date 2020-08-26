行政院要求桃機第三跑道以2025年完工為目標，桃園市長鄭文燦26日於市政會議時表示，桃機第三跑道若要在2025年完工根本不可能，2024才取得用地，「不可能1年內就完工」。

針對議員黃敬平質疑提前完工是為了鄭文燦鋪路，鄭文燦抨擊「希望議員做功課，只搏版面很遺憾」，稱黃敬平對航空城的建設根本不了解。鄭文燦說，機場建設沒有藍綠，是為了國家的永續發展，直言「不做功課、只會口水」並不是好的問政態度。

桃機日前向行政院提出希望第三跑道建設能回復到2030年完工，但行政院工程會主委吳澤成表示，現在發包工程跟規畫設計都未完成，不允桃機輕易喊延期。

鄭文燦反駁，航空城拆遷的原則必須秉持著先建後遷，以及保障居民的居住權益，目前桃市府已經完成了安置街廓、安置住宅的規畫。其中安置住宅也已經發包1200戶，區段徵收工程也完成了PCM發包。

鄭文燦表示，準備工作會在4年內完成，2024年10月才進行全區的動工，此時蛋白區應已完成，蛋黃區需尊重交通部及行政院的規畫，同時也必須要符合先建後遷的原則。鄭文燦直言，相信行政院會敦促交通部及民航局把安置工作做好。

(中時 )