前總統馬英九與總統蔡英文近日因兩岸議題隔空互批，馬質疑民進黨政府的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文則反擊，馬是「卑躬屈膝」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，馬主張避戰，蔡強調不畏戰，避戰、不畏戰有衝突嗎？他感嘆表示，「雙英做法不同，但雙英都愛台灣，誰真的錯呢？」

馬英九提出「不承認九二共識是要把台灣帶到戰爭邊緣」，遭府院黨砲轟悖離國際現實。馬英九基金會執行長蕭旭岑則認為，馬英九講的很清楚，「反對中共不放棄武力攻台及對台軍演」，並強調蔡政府除了不求戰、不畏戰外，更應積極避戰，以保障民眾安全。

黃暐瀚在臉書指出，一個擔心兩岸打仗，所以「疾呼避戰」的人，等於「畏戰」，等於「好怕打戰」嗎？不希望打仗，是不希望台灣變成戰場，變成廢墟，這是愛台灣的表現，「你會希望你的家人，戰死戰場嗎？」另外，強調尊嚴，宣示備戰不畏戰的蔡總統，也不等於就是「求戰者」，身為中華民國的總統，她以國家尊嚴，生存空間為念，又何錯之有？難道中共不讓台灣參加wha，參與國際組織，是因為「深愛台灣」、「疼惜台灣」嗎？

黃暐瀚直言，馬英九避戰，不等於他畏戰。真打起來，說不定打到最後拿掃把的人，是馬英九也說不定；蔡總統不畏戰，也不等於積極求戰，身為總統，蔡總統談話極為節制，不要把網路酸民的發言，拿去要蔡總統概括承受。他最後感嘆表示，雙英做法不同，但雙英都愛台灣，誰真的錯呢？

(中時新聞網)