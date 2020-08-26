台商回流建廠需求大、全台房市熱絡推案量居高不下，再加上台灣現在砂石供應吃緊，國產建材實業(2504)副總邱隋益說，短期砂石供給缺口難以滿足，接下來混凝土供應也吃緊，有利報價維持高檔。

大陸地區疫情過後各地開始復工後，基礎建設拉動砂石用量增加，使得出口量下滑，台灣進口砂石出現缺口，加上台商回流建廠及營建業者積極推案，對於混凝土需求多又急，邱隋益混凝土原料組成中，其中砂石占比約45%，儘管下半年報價力求維持平穩，但隨著砂石漲價，加上第四季傳統旺季，市場預期下半年報價將有支撐，有利公司營運成長。

國產連續兩年混凝土發貨量超過650萬立方米，在全台市占率約17-18%，穩居市占第一，受惠未來報價仍可維持高檔，法人樂觀預估，國產毛利率18%將可維持到2024年，對獲利來說將有很大的幫助。

國產在大陸福州有屬於自己的礦山，並耗巨資在台北港建置自己碼頭，還擁有6艘3萬噸水泥船，目前自身供料比重約35%，多餘的砂石將可外銷，也是未來台北港發展的潛力。

國產台北南港廠的開發，未來規劃打造企業總部暨商場大樓，都更案占地約6,500坪、建築基地面積約4,000坪，希望明年6月能拿到建照，接著將進入開發。

(時報資訊)