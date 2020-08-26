中秋節預購商機提前開打，全家(5903)首波預購中團購甜點、特色美食類銷售較去年同期成長超過50%，「全家」也推出第二波應景特色主題月餅、烤肉，整體中秋節預購檔期品項逾400項，希望能進一步帶動業績成長。

零售通路搶攻節慶商機提前開打，「全家」會員暨電商推進部部長黃士杰表示，近年零售通路搶攻節慶預購商機，為持續吸引消費者關注，皆提前2到3個月開打，並以上班族、小家庭常購買的團購美食、療癒甜點等周邊商品做為前哨戰，「全家」中秋首波預購團購甜點、特色美食打頭陣，根據「全家」中秋節預購首波銷售數據顯示，以團購甜點、特色美食類表現最佳，皆較去年同期成長超過50%，而月餅也有近10%的業績成長。

隨著中秋節即將到來，「全家」第二波以應景的特色主題月餅、烤肉搶市，其中月餅部分規劃口感獨特的爆漿流心系、健康需求的低醣養生系，以及傳統與創意兼具的名家飯店系三大主題月餅；在烤肉組合部份，共推出逾30項周邊商品，不僅有「乾杯燒肉居酒屋」的乾杯燒肉組，更首次針對喜愛特定肉品的消費者，獨家推出洽富氣冷雞烤肉組、大成桐德黑豚極致肉品套餐、豪華海鮮烤肉組等，整體中秋節預購檔期品項逾400項，提供消費者多元選擇。

全家因店數較去年同月增加7%，且鮮食成長15%，加上受惠於高溫炎熱的天氣，冰品與冷藏飲料業績表現不俗，7月合併營收攀升至78.3億元，月增7.35%，年增13.52%，創下單月歷史新高，累計1到7月合併營收為487.35億元，年增10.06%。

全家表示，第3季為便利商店旺季，高溫、暑假、政府振興方案等，搭配現煮飲料、霜淇淋、鮮食陸續推出話題新品，中秋預購、各式會員優惠活動等多箭齊發，可望帶動下半年業績成長。

(時報資訊)