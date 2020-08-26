路透報導，消息人士透露，那斯達克公司（Nasdaq）已經向美國主管機關申請更改上市規定，將允許公司以直接掛牌方式在該股票市場上籌集資金，以做為股票「首次公開發行」（IPO）的替代方案。

在創投公司批評投資銀行蓄意低估IPO價格，讓投資人可獲得巨大收益之際，那斯達克公司此舉凸顯出市場渴望有一個代替IPO的上市途徑，儘管數十年來亞馬遜、蘋果都是依循這個管道登陸公開市場。

美國證券交易委員會（SEC）此前已經批准企業不經過IPO、直接上市的規定。音樂串流媒體公司Spotify在2018年，成為第一家直接掛牌上市的主要企業。

報導指出，那斯達克已於周一提交修訂上市規範的計畫，預計美國證券交易委員會將於周二發布。知情人士透露，那斯達克公司已經為此準備約一年時間。其同業紐約證交所6月就已向SEC提交修改上市規定的文件，也將允許企業透過直接掛牌籌資。

(時報資訊)