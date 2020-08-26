港片《暫時停止呼吸》掀起殭屍片熱潮，林正英飾演的「殭屍道長」因此爆紅，不過有傳說指出「拍鬼片活不過50歲」，雖然有傳言指出林正英為求拍攝順利，有3個主要保命守則，仍舊在45歲早逝，當時有一說指出是洩漏天機導致。

根據《ETtoday》報導，林正英拍殭屍片時謹守3個保命守則，第一是「看風水、擺供品」，每部電影開拍前，都會請風水師傅來現場勘驗，並開出供品所需品項及數量，並選在午夜12點祭拜，第二則是「送紅包」，拍攝前會發給所有演員紅包，尤其在片中扮演鬼怪的人更是要拿，希望藉此驅除陰氣及晦氣，第三就是「導演喊卡要夠大聲」，據悉是擔心演員太過投入角色導致走火入魔。

雖然林正英事前做足準備，仍舊在45歲時罹患肝癌病逝，剛好與「拍鬼片活不過50歲」傳言不謀而合，對此有傳言指出林正英在片中洩漏天機，導致命被老天提早收回，不過在片中飾演徒弟的許冠英，則是活到了65歲，究竟是純屬巧合還是命中注定仍有待討論。

此外林正英葬禮出現一段意外插曲，就是當天飛來成群黑色蝴蝶，直到最後結束才消失不見，據悉這是死去親人前來弔唁的象徵，也為他傳奇一生增添不少神秘色彩。

(中時新聞網)