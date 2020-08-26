台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員謝昊哲，日前深夜22時許巡邏至南屯區嶺東路與文山六街路段，當時下著傾盆大雨，人們都急忙躲雨，前方卻有台UBER計程車停置路中央，且有許多人撐傘圍觀。警方立即上前察看，原來有一隻大型黑色流浪犬被卡在車底，全身顫抖地哀嚎求救，圍觀路人不知如何是好。幸虧謝員靈機一動向附近商家借用畚箕及拖把，眾人合力將大黑狗從車底移出來，成功解救受困黑狗。

警方指出，據UBER司機表示，他當時正在找臨停處所，讓乘客下車，因此行車速度相當緩慢，突然有一隻黑狗往其方向衝來，他緊急煞車之下，黑狗就鑽進車底了。黑狗瑟縮在車底，淒厲的哀號聲不斷，呼吸相當急促，看了讓人非常心疼。

一位熱心的路人拿出機用的千斤頂，仍無法抬起汽車的重量，眾人束手無策之際，謝員認為既然狗狗有傷勢，如果用力去拉移，恐怕會弄傷牠，由於機用千斤頂已經頂出一個高度，不如試著讓牠自己出來比較安全。於是向附近商家借用畚箕及拖把，一位用畚箕推動黑狗，一位拿拖把給黑狗咬住，齊力把狗狗推了出來！

警方表示，最勇敢的是這隻受傷的黑狗，過程中咬牙努力地移動出來，雖然眼神泛著恐懼，但是求生意志強烈，讓大家一齊幫忙牠脫困！後續警方通報1999市民專線協請市政府特約之獸醫到場，所幸黑狗僅受到輕傷，並無大礙，最後由獸醫將黑狗帶回醫治並做妥適安置，撿回一命。

春社所長江松泳呼籲，道路狀況變化莫測，行車時若發現小動物或是掉落物在道路上，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，如此可能導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」(或伸手平伸)讓後車知道前方有狀況，並更小心減慢行駛，才能有效避免意外發生。

(中時 )