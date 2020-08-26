前高雄市新聞局長鄭照新傳出將受邀出席台灣民眾黨青年營，擔任講者，遭網友認為這是「韓白合作」的第一步，而今日鄭照新在臉書上證實參與民眾黨的青年營，表示要了解其他群眾的想法，從政就是要帶來象限的改變，放下黨派，不應抱團取暖。

鄭照新表示，他接受民眾黨營隊的邀請，去講述「危機處理」課程，即使這個營隊的主辦單位並不是他所屬的政黨，但這也是一種對於非國民黨支持者的理解與互動；而對於民眾黨對他所下的註解為「韓國瑜說過的x他都能接，到底怎麼辦到的？」鄭照新表示他事先並不清楚，但也尊重主辦單位的設計權。

無論是什麼陣營，我們都必須展現我們的觀點。鄭照新認為，這樣子可以促進各方對我方的友好，擴大各方對我們的理解，他在大學時，各黨的營隊都曾參加過一輪，民進黨當時的國際事務研習營就能夠秉持專業、放下黨派，邀請帥化民、陸以正這些戰略與外交的專家，令他印象深刻。

抱團取暖不如求於諸野，我們該聽聽他們說些什麼、在乎什麼，鄭照新指出，當他受到邀請時他一口答應，希望聽講者能知道，「我們在我們所屬的陣營也有我們的理想性與堅持」，標籤化可以讓政黨勝選，卻無助於建立一個團結強大與進步的社會，從政就是要帶來象限的改變！

(旺報 )