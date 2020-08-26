雖然當今全球仍飽受新冠病毒肆虐，但根據世界衛生組織（WHO）最新的數據顯示，在先前病例增長最快速美洲地區出現顯著的減退後，全球多區的新增病例以及死亡人數皆有放緩趨勢；不過，WHO仍警告加勒比海地區國家，以及東南亞地區反而新增病例顯著成長。

據法新社報導，根據WHO於24日公布最新的數據指出，上週全球共新增確診170萬，並有3.9萬人病歿，而根據結算至23日的一周紀錄並與前一周相比，顯示全球新冠病例的新增病例降低5%，且死亡率下降12%；但即使全球疫情在上周有減緩趨勢，但至今全球已有2千3百萬人確診，並超過80萬人病歿。

報導指出，若以全球各地區而言，除了東南亞以及地中海東部低區之外，其他地區在新數據上也都呈現新增病例下降趨勢；過去曾為疫情最嚴峻的美洲地區也呈現最明顯的下降趨勢，前兩周的新增確診比例為17%，至上一周已降至11%；而數據也指出，由於確診與死亡病例分別在全球排名第一與第二地美國以及巴西在疫情有所改善後，讓最新的疫情數據有緩和趨勢。

另外，WHO也點名加勒比海地區以及東南亞的疫情反而有升溫趨勢。其中，加勒比海地區多個國家的大福新增確診趨勢，可能與外來旅客增長有關。

而佔全球確診數第二大的東南亞地區中，根據上周統計數據，新增病例28%、病歿新增19%，而在前兩周這兩項統計數據皆僅為4%；其中又以當前病例數排名全球第三的印度新增確診最多，單上一周就新增45.5萬病例、6700人病歿，而至今已有3百萬人確診、5.8萬人病歿。

(中時新聞網)