受到海外鋼鐵半成品價格下跌，以及大陸內需強勁的推動，據大陸海關總署數據顯示，大陸7月鋼鐵半成品進口量為246萬噸，年增逾9倍，達到2017年1月以來的單月新高。此外，7月鋼鐵製成品進口量達到261萬噸，為2004年4月以來新高。

路透報導，大陸官方經濟刺激性投資後的基礎建設項目，對鋼鐵的需求頗為強勁，同時大陸製造業也在復甦，刺激鋼鐵進口增加。而全球其他地區仍在防控新冠肺炎疫情，因此限制鋼鐵消費。

英國商品研究所（CRU）駐北京的資深分析師Richard Lu指出，其他國家整體需求不是很好，但鋼鐵企業要維持生產，因此過剩的鋼鐵產品就以較低的價格銷往中國。

最近幾個月大陸的鋼鐵產品進口量大增，受益於大陸強勁的需求，以及海外價格下跌；同時出口量下降，因全球其他地區仍忙於防疫。Richard Lu認為，隨著海外需求逐步復甦而大陸鋼鐵產量繼續保持在高位，未來幾個月進口量可能下降。

(工商 )