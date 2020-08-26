永康國際商圈協進會現場準備插上70歲蠟燭的大蛋糕，為高記加油。（譚宇哲攝）

高記員工不捨停業，難過拭淚。（譚宇哲攝）

高記三代朱怡穎預告年底前會另尋新址重新開張。（譚宇哲攝）

北市永康商圈老字號上海點心名店「高記」因2、3樓店面違規使用，屢遭市府裁罰，業者不堪虧損，日前宣布將於月底結束營業，讓許多老顧客感到不捨，業者今表示，高記將於30日結束營業，預計年底前會在永康街另尋合法店面重新開張，繼續傳承70年的好味道。

高記今天上午舉辦記者會，由高記三代朱怡穎宣布30日結束營業，永康國際商圈協進會現場準備插上70歲蠟燭的大蛋糕，為高記加油，高記員工難過不捨心情全寫在臉上，還有一名員工忍不住頻頻拭淚，泣訴「我要感謝老闆，他即便虧本，也給我們這些員工生計，可是政府讓我們沒有了工作。」

高記三代朱怡穎表示，自己從小在永康街長大，三代子孫也在此成長，高記停業大家都很捨不得，感謝一路走來支持高記的朋友、客人們，後續如果有最新開店消息，絕對會通知所有客人，讓高記不間斷，繼續傳承下去，目前規畫年底前會在永康街另尋合法店面，重新開張。

朱怡穎說，宣布停業後，近日店內電話爆線，已經沒有辦法訂位，只能讓客人現場候位，也因為商品有限、客人太多，目前營業時間是上午10時30分至晚間7時，下午時段也不休息，持續接待客人，而招牌商品煎包每人限點一鍋。

朱怡穎強調，結束營業後，會先處理搬遷、員工資遣等事宜，預計資遣的員工有60、70名，已向北市勞動局通報大量解雇。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，高記70年來品牌接受度很高，永康商圈不可能讓高記離開，會盡快協助高記在商圈內找到新店址，「高記的燈永遠不會熄滅，換個地方，明天會更好！」

高記1949年成立於台北永康街，以生煎包、蟹殼黃、油豆腐細粉與豆漿等主力商品起家，是永康街第一個上海點心店，知名度與鼎泰豐齊名，高記2018年10月被發現將2、3樓集合住宅違規作為餐廳使用，被市府開罰7次共累計78萬罰款，仍未改善，市府要求本月底前改善否則斷水斷電，但因時間匆促，高記不得不宣布熄燈。

(中時 )