下半季排名前2位的統一獅、富邦悍將，今（26）日起於新莊棒球場進行2連戰，攸關下半季排名，雙方都排出洋將打頭陣，獅隊布雷克對戰富邦的邦威。獅隊領先0.5場勝差，但雙方下半季對戰7場，富邦卻以5勝2敗佔上風。

布雷克出賽4場，3場先發、1場中繼，拿下2勝1敗、自責分率4.42。投18.1局被擊出12支安打，其中包含4發紅不讓，失9分皆為自責分，被打擊率僅1成85，壓制力不差；不過送出10次保送，控球仍有提升空間。今天是布雷克首次出戰富邦，表現如何值得觀察。

邦威今年先發2場皆是對戰獅子軍，8月9日主投5局被敲4安打，失1分吞下敗投；16日一樣是5局投球，被擊出3支安打、失3分卻拿下勝投，對戰自責分率3.60、被打擊率1成94，整體而言也相當不錯。

邦威本季第3場先發的對手還是獅隊，而在獅隊打線中，陳鏞基曾對他轟出全壘打，林祖傑4打數3安打，對戰打擊率7成5，是邦威必須提防的2名獅隊打者。

(中時 )