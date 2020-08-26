流感季節將至，台灣公費疫苗將在10月5日開始施打，胸腔暨重症醫師黃軒引述國際期刊的資料指出，當流感與新冠病毒碰撞，恐因症狀相似導致診斷失準，且可能引發治療的危險，在新冠病毒上用類固醇藥物是救命，但用在流感病毒是沒命！

黃軒分享，新冠肺炎「流感化」的進程越來越明顯，而國際期刊「美國醫學會雜誌」在20日刊登出美國2位專家愛德華 （Edward Belongia）和麥可（Michael sterholm）的觀點，當兩種病毒碰撞，是個完美的雙暴風碰撞（a perfect storm）。

黃軒表示，當新冠病毒碰上流感病毒，因為許多症狀相似又重疊，恐導致失準的診斷。此外，也可能碰撞出「治療的危險」，新冠救命藥「瑞德西韋」最初是為伊波拉病毒誕生的，早期有些研究顯示，此藥對A型流感病毒也具治療效果，但確切效果仍須進行臨床試驗才可知成果。

黃軒指出，不同病毒，抗病毒機制不同。近日英國研究指出，類固醇藥物「地塞松」可有效降低新冠肺炎重症患者，在28天內的死亡率，但美國感染醫學專家指出，許多大型研究發現，將類固醇藥物用在流感住院病患身上，「明顯增加他們的死亡率」。

黃軒也說，要解決兩病毒的碰撞，首先可採用「三毒快篩」幫助區分表現出類似呼吸道症狀的患者，因應流感季節，美國疾病管制局發布新技術的緊急授權；另外，防疫三寶「戴口罩、勤洗手和保持社交距離」不可少；最後則是在新冠疫苗研發出來後，確實接種。

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(中時新聞網)