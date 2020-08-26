新北市游氏宗親上月19日要舉行會員大會攸關祖產糾紛，游姓男子懷疑家族長輩要加害於他，18日找來6名友人保護自身安全，果然有2名未成年少年來毆打他，2名少年反被對方持棍棒追打，警方循線約談2名少年到案，另外逮捕涉嫌教唆的加姓及陳姓男子，訊後將4人函送地檢署偵辦。

據悉，中和游家為地方大姓，宗族擁有中和精華土地市值逾20億元，成為家族內鬨導火線。上月19日要舉行會員大會，游姓男子懷疑長輩不讓他參加會員大會，18日找來6名友人保護自身安全。

16歲丘姓及17歲王姓少年2人受到加姓及陳姓男子教唆，前往中和區堵人，反遭游男找來的友人持棍棒反擊，2人落荒而逃。警方循線約談2名少年到案。

少年供稱，7月初某日在台北市文山區某撞球場偶遇綽號「阿猴」的男子，經「阿猴」告知有綽號「阿樂」男子要以25萬元買凶毆打游姓被害人，2人為了25萬元才行凶犯案。

警方進一步約談加姓及陳姓男子到案，加嫌否認買凶傷人，訊後被依教唆傷害罪嫌罪嫌將2人函送地檢署偵辦。另外2名未成年則移送新北地方法院少年法庭審理。

(中時 )