美國重啓校園後，出現校園群聚事件。印第安納州聖母大學8月3日開放檢驗陰性的學生入住校園後，8日出現首名確診者，進而造成多人染疫。台灣9月就要開學，但目前僅高中以下境外生期滿需採檢，專家認為，應針對高風險地區的境外生採取檢疫後期滿採檢的措施，以免美國類似事件重演。

全球新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院教授陳秀熙表示，下周全球新增個案數的貢獻度預計仍會以印度為主，佔27％，其次是巴西（16％）、美國（14％）；新增死亡數也會以印度、巴西、美國高居前3名，分別是19％、17％、16％。

美國近期的流行區域從都市轉移至鄉村，主要透過大型集會，如國慶日、摩托車節擴散。另一項值得關注的是校園隱憂，因總統川普堅持校園重啓，印第安納州聖母大學8日就出現首名確診的學生。2次大型校外派對後，群聚擴大，校方為此改為線上課程。根據外電報導，目前該校已累計超過400名確診案例。

WHO近期不斷呼籲全球，校園感染當中，年輕族群是非常重要的感染源。陳秀熙表示，我們也要非常注意校園感染問題，學生感染後，可能回到家傳染給抵抗力弱的長者。

台灣開學在即，中央流行疫情指揮中心日前進一步開放境外生入境措施，所有境外生都需要居家檢疫14天，但僅高中以下的境外生需在檢疫期滿時進行採檢。

陳秀熙表示，現行措施仍無法防堵無症狀感染者，但若全面期滿採檢，要消耗的資源會太多。他建議政府，先就境外生的國家、地區進行風險分層，針對其中高風險地區入境的境外生，居家檢疫期滿時採檢，採檢陰性再放行。

(中時 )