ETtoday新聞雲首檔料理廚藝競賽真人秀《料理之王》於今日（8／26）舉行開錄記者會，東森新聞雲副董長馬詠睿、節目製作人王偉忠、JET電視台董事長吳健強、節目主持人LuLu、首席導師廚佛瑞德Fred及Jason Wang王凱傑、「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，和首集飛行導師炎亞綸一同到場力挺節目，並超前部署敲金鐘橋段，預祝《料理之王》敲響明年金鐘！

ETtoday《料理之王》是繼《聲林之王》後重磅推出的大型選秀節目，跳脫傳統廚藝競賽節目的規則框架，以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身於各地的美食料理好手，結合廚師網路社群經營，藉以達到廚藝及明星廚師養成目的之美食真人秀。

《料理之王》首席導師廚佛瑞德Fred在記者會上展現實力，特別準備「紅燒獅子頭」來擄獲大家的胃，此道菜也是王令麟總裁最想念的媽媽的味道，期能透過《料理之王》這個全新廚藝競賽節目，號召各地廚藝高手，舉凡知名大廚、餐飲業者、民間料理達人一起參與，屆時也將舉辦線上活動，讓全民共襄盛舉，秀出最自豪的私房料理！

想看頂尖拔萃的總鋪師、星級主廚、私廚達人、地方媽媽決一食戰嗎？請鎖定《料理之王》將於10／23（五）全球首播，每周五晚間9點於ETtoday全平台首播。

(工商 )