玉山國家公園塔塔加園區，近日傳出一隻出生僅4個月大的台灣獼猴，在路邊慘遭遊客開車撞死，母猴見狀後，仍抱著已沒氣的孩子在山裡覓食，甚至還會幫小獼猴舔拭身體，幫牠做清潔，像是孩子尚在人世，滿滿的母愛，讓人看了好心疼。

據了解，玉山塔塔加地區的猴群長期遊客餵養，導致牠們已習慣在路邊等待餵食，而事發當時，小猴就在路邊逗留，遊客開車沒注意，因此被撞上而喪命，母猴心疼地將孩子的屍體抱走。

玉山國家公園管理處表示，台灣獼猴的習性就是對於新生的幼猴，都會相當細心照料，母猴則會成天將孩子帶在自己身邊照料，就與人無異。而這隻幼猴遭車撞死後的日子，母猴都會抱著已故的孩子的屍體，四處覓食，還不時地舔拭牠的身體，像是孩子還活著一樣，滿滿的母愛，讓玉山國家管理處人員也相當揪心，那畫面任誰看了都會不捨。

玉管處也強調，石山的資源相當豐富，呼籲民眾別再餵食猴群，另外，也希望來往的車輛可以減速慢行，禮讓山裡的動物，並呼籲民眾尊重當地生態，避免類似的悲劇再度發生。

(中時新聞網)