大陸飲用水巨頭農夫山泉港股25日起招股，市場反應熱烈，港媒引述消息人士指出，農夫山泉國際配售將提早一日至27日截止認購。

綜合港媒報導，農夫山泉公開招股至28日止，計畫發行約3.88億股，其中約7％為公開發售，其餘是國際配售。招股價每股19.5港元至21.5港元，最多集資83.5億港元，每手200股，入場費約4,343港元，預計9月8日掛牌上市，中金公司和摩根士丹利為該公司的聯席保薦人。

農夫山泉按19.5港元發行價計算，若發售完成而未行使超額配股權，股份市值為2,181.71億港元。若按21.5港元計算，發行完成而未行使超額配股權，股份市值為2,405.47億港元。

農夫山泉此次IPO引入6名基礎投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、富達基金、投資基金Coatue、大陸國企結構調整基金與誠通中信農業基金，以及歐力士亞洲資本旗下ORIX Asia Consumer Trend Investment，合計認購2.9億至3.2億美元。

(工商 )