「2020花蓮夏戀嘉年華」8月25日至29日在花蓮市東大門廣場熱情開唱，甜蜜天后王心凌昨晚首度登上夏戀嘉年華舞台開唱，演唱〈劈你的雷正在路上〉揭開序幕，為花蓮首秀祭出滿滿誠意，率領6位舞者上陣，更配合歌曲應景拿著雨傘道具襯托后的氣勢，王心凌身穿白色造型服小露香肩，甜美魅力引來全場尖叫聲不斷，還被主持人JR開玩笑説「現場是有人腳被踩到嗎？」

王心凌2020跨年夜演出後，相隔8個月後公開表演就獻給花蓮，她表示：「非常感動，從台上望下去，每一個人都很乖巧戴上口罩，在這麼熱情的天氣，大家都還是防疫乖寶寶。那麼久時間沒有公開表演，非常珍惜這樣的機會，我們一定要把口罩戴好。」貼心呼籲大家參加活動、同時要做好防疫措施。

王心凌曾到花蓮拍戲、旅遊，大讚花蓮很熱情：「覺得這裡很悠閒，很喜歡待在這裏的感覺。」當地友人特別為她帶來了朝思暮想的炸彈蔥油餅，粉絲們也熱情買了紅茶、小吃給偶像品嚐；她緊接演唱經典K歌〈當你〉、〈那年夏天寧靜的海〉，粉絲們雖戴著口罩，但仍不減熱情大聲唱和著，最後與舞者們唱跳舞曲〈心電心〈劃下完美句點。預告接下來要推出精選輯，把17年的音樂精華做記錄，但不是只把舊歌給集合在一起，這次所有歌曲都是重新錄製，是演唱會的版本，因為疫情無法與大家見面，用此方式來陪伴大家。

2020花蓮夏戀嘉年華演出卡司豪華，包含孫盛希、李建軒、鹹豬肉、鄭心慈、周予天，更主打雙壓軸巨星：甜蜜天后王心凌、搖滾樂團八三夭接力飆唱，陪伴樂迷朋友們度過這美好又浪漫的七夕夜晚。八三夭一現身就掀起高潮，賣力飆唱〈致青春〉、〈來互相傷害〉、〈小心肝〉、〈馬子狗〉炸翻舞台，全民夯曲〈想見你想見妳想見你〉宛如大型KTV般全場齊唱，最後以〈來去夏威夷〉唱得大家熱血沸騰，誠意十足帶來6首歌曲結束演出。

王心凌首登夏戀嘉年華舞台。(胡俊彥提供)

八三夭熱唱掀高潮。(胡俊彥提供)

(中時 )