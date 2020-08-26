新冠疫情衝擊需求，導致更多失業，日本在未來三年將陷入通貨緊縮，即使如此，日本央行也不太可能採取措施來刺激物價，前日本央行官員木內登英(Takahide Kiuchi)表示。

木內登英目前擔任野村研究所經濟學家，其進一步指出，隨著新冠疫情衝擊的加深，日本將有更多中小企業出現倒閉，在未來幾年將加重貸款銀行的信貸成本。進一步的降息將傷害這些已經衰弱的地方銀行，雖然他們先前加速貸款給受傷企業，但地方銀行也面臨壞帳的壓力累積。

新冠傳染將迫使央行對於銀行部門危機更加謹慎，這表示央行將不會輕易降息，木內登英告知路透。

在收益曲線控制的政策下，央行將短期利率控制在-0.1%，長期收益控制在零。雖然央行行長黑田曾強調，如果需要，將降低利率，但多數分析師認為可能性不大，數年的超低利率已經對商業銀行的獲利造成傷害。

木內認為，日本GDP要回復到疫情前的水準，需要約五年時間。日本核心消費者物價指數已約有3年時間徘徊在輕微的負區間。日本央行已經遠離其2%通膨的政策目標，這表示央行將不會對支撐物價採取行動。

(時報資訊)