中美貿易戰讓東南亞國家如泰國、越南及印尼等地，成為外資群雄逐鹿之地，也是台商近來熱門遷廠地之一。「貿易戰紅利」概念股近期在台股盤面「走路有風」，包括泰金寶-DR(9105)及越南控-DR(9110)等，該2檔DR股自8月中以來反彈逾7成。

越南控-DR的母公司為越南製造加工出口 (控股) 有限公司，是越南具領導地位的速克達(scooter)及國民車(cub)製造商之一，集團的銷量目前位列主要外資機車製造商的第三位。

其主要業務為生產速克達及國民車，集團亦生產機車引擎及零件作內部用途及銷售，以及出售及檢修模具，以製作壓鑄及鍛造金屬零件。集團的製造及組裝業務主要在兩家廠房進行，分別設於鄰近越南最大的兩個城市胡志明及河內，靠近市場最密集的地區。

泰金寶成立於1989年12月4日，為金仁寶集團旗下之電子產品製造供應商(EMS)，於2003年泰國上市，之後再回台以DR股掛牌，公司主要業務為從事加工組裝業務，服務範圍包含電腦週邊產品及通訊產品。

電腦週邊產品如噴墨印表機、雷射印表機、多功能事務機、3D 印機、點矩陣印表機、主機板、外接式硬碟、印刷電路板組裝(PCBA)、SSD，而通訊產品則為電視機上盒。

因為中美貿易戰，台商率先移轉產能到東南亞，而現在，台股盤面上也看到台灣投資人追逐「貿易戰紅利」概念股的熱潮！

(時報資訊)