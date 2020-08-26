近年來雙北百貨商場接二連三的開幕，從一級戰區信義計畫區，到北市蛋白區的南港區、內湖區以及新北市的主要都會區，都有百貨商場陸續插旗進駐。使百貨商場逐漸成為生活中不可或缺的一環，進而成為區域生活機能的指標，並帶給周邊房價一股支撐力道。北市信義計畫區百貨周邊住宅平均9字頭最昂貴，而內湖CITYLINK交易量最多，新北則以新莊宏匯廣場交易量245件奪冠，淡水美麗新廣場最為親民。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計2020上半年雙北市百貨商場周邊800公尺範為內住宅平均單價與交易量，其中平均單價最高的為北市信義計畫區周邊的住宅，平均單價為93.8萬/坪。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑說明，信義計畫區為台北市的精華地帶，區內共有14家百貨公司，是台灣百貨公司的聖地，每家都有各自的特色及吸引的客群，且預計今年年底還要新開一家Taipei Sky Tower，相當令人期待。

從交易量來看，台北市CITYLINK內湖店為周邊住宅交易量最多的百貨商場，今年上半年交易量達148件。謝志傑說明，CITYLINK內湖店是與捷運內湖站的聯開共構案，具有捷運與商場的誘因，再加上原本就是日湖商圈，為內湖較早期開發的區域，商業機能十分活絡。

新北市周邊住宅交易量最多的百貨商場則是8月剛開幕的宏匯廣場，擁有三萬坪的空間，是新北市難得的大型百貨。謝志傑表示，宏匯廣場位於新莊區新莊副都心內，除了宏匯廣場外，周邊還有2個BOT案正在開發，一次滿足百貨、飯店及辦公三大設施，相當具有發展前景。而新莊副都心也是建商推案的熱門地區，許多知名建商都有在此推案，在建設利多的加持下，近期房市交易也相當熱絡。

周邊住宅單價最親民的則是位於淡水的美麗新廣場，平均單價為19.9萬/坪。謝志傑說明，美麗新廣場位於淡海新市鎮中，由於距離台北市中心較遠，因此房價也相對親民。不過，在未來淡北道路及淡江大橋完成後，交通應會有所改善。而現階段的房價，相當適合資金較不充裕的首購族及小資族前來購屋。

(時報資訊)