華映200名小股東今天上午到總統府及監察院前陳請，請求總統蔡英文能落實公義嚴格把關並深入追查，不要讓大同(2371)董事長林郭文艷、前董事長林蔚山夫婦再違法操弄並賤賣資產，影響小股東權益。華映股東自救會也要求，包括楊梅廠與龍潭廠的資產有其重估鑑價必要性，籲請金管會阻止華映賤賣廠房，救救小股東。

華映自救會表示，華映2018年12月宣布破產，積欠員工近億元工資，經工會告發，檢方懷疑大同高層明知台灣華映投資中國華映科技承諾保證10％收益，卻隱匿重大訊息，未於財報揭露，涉及違反證交法財報不實罪，侵害廣大股東權益部分也涉及特別背信罪，大同董事長林郭文艷也因罪嫌重大被諭令500萬元交保。而母公司大同在2015到2017年間替華映提供背書保證，造成30億元的巨大損失，金管會對此進行專案查核，認定大同「違規」，證期局更依違反證交法，對當時公司負責人林蔚山開罰24萬元。自救會指出，林郭夫妻身為公司經營者卻屢犯劣行惡例，實不宜再任公司經營管理職。

但大同今年6月23日竟代子公司華映於109年股東常會，擅以公司法第175條，針對108年度虧損撥補承認案、108年度營業報告書及財務報表承認案等，兩項重要決議事項作出假決議，7月31日召集第二次股東常會。再次強行通過不合理的決議，總計從106年的財報非法「保留」，到107年的財報未揭露虧損事實，沒想到108年的財報，直接撥補負債910億元，再用假決議的方式強行通過，自救會希望蔡英文總統能出面協助主持公道。

華映土地資產於20～30多年前買下建廠，市價已漲數十到百倍，現值每坪16萬以上。但6月30日於華映臨時股東會上，竟無揭露106～108年財報，被認為蓄意欺瞞股東。華映股東自救會要求，包括楊梅廠與龍潭廠的資產有其重估鑑價必要性，並必須立即透明揭露，以免節外生枝，籲請金管會阻止華映賤賣廠房，勿讓華映資產被賣光。

(時報資訊)