大陸男星高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，當時老婆董璇積極為他奔走，儘管高雲翔在今年3月獲判罪名不成立，但仍賠上兩人的8年婚姻，恢復單身的董璇帶著女兒小酒窩生活，而董璇近日則罕見談到這段婚姻的遺憾，原來她生小酒窩前還有個寶寶，但只懷50多天就發現胎兒沒心跳，董璇感嘆說：「那一瞬間崩潰」。

董璇感嘆昔日遺憾。（圖／取材自新世相微博）

40歲董璇日前為電影《她們》（大陸片名《小婦人》）拍攝宣傳短片《被女孩選中的人生》，董璇提到她在事業巔峰之際步入婚姻，加上她當時想當媽、生小孩，董璇為此3年沒接戲。

董璇看著被她推掉的戲播出後很紅很火，身邊的演員朋友事業發展越來越好，她反觀自己，卻因備孕發胖感到自卑，董璇感慨說：「到生孩子的時候，最胖胖到160多斤（80公斤），不敢去逛街，不敢去試衣服，穿上什麼衣服都特別難看，就更加地不自信」。

接著董璇感慨說，她懷女兒小酒窩前還有個寶寶，但只懷50多天就發現胎兒沒心跳，董璇感嘆說：「那一瞬間特別崩潰，就感覺天塌下來」，所幸董璇在2016年生下小酒窩，她也噴母愛說，看到女兒出生那瞬間，本能地想去抓她、需要媽媽的感覺「就覺得自己特別偉大，之前所有經歷都是值得的」。

(中時新聞網)