清政府甲午戰敗，將臺灣割讓給日本，日軍於1895年攻佔臺灣引發臺灣各地抗日行動，當中客家人投入大量的人力與物力，組成義勇軍保護自己的家園，形成臺灣史上最壯烈的「乙未戰爭」。為紀念乙未保台戰爭125周年，客委會策劃紀念活動，以「原創獻詩，永續傳誦」為宗旨，透過文學之美再現義勇軍之壯烈、歷史之興衰。

本次活動廣納各族群背景之藝術家，以客家文化為首，特邀4位獲獎詩人包含台灣文學獎及金曲獎得主向陽、劉慧真、羅思容、張芳慈和音樂家林少英老師共同創作《乙未保台戰爭125週年詩樂朗動四部曲》。管樂演出邀請大甲文昌國小管樂團與段富軒銅管五重奏，演奏家皆為國內古典知名首席，以前輩攜手後生之概念，象徵乙未戰爭歷史記憶的傳承，彰顯本次紀念意義之多元價值。

同時，也邀請音樂家及詩人創作乙未戰爭主題曲〈幾多光年〉，並由姜雲玉老師獻唱，以詩樂演出形式展現乙未戰爭的文化內涵。活動將於「客家委員會」Facebook粉絲專頁全程直播、錄影，民眾能透過線上觀看，參與完整紀念儀式。

(中時 )