劉姓女子在交友軟體上認識殷姓男子，雙方以結婚為前提交往2年多，最後分手收場。劉女發現殷男分手後3個月就結婚，才驚覺對方早有「穩交」女友，自己原來是小三，氣得告殷男侵害貞操權，求償60萬元。台北地院審結，認為雙方發生性關係是出於自由意志，難認殷男有詐欺行為，判劉女敗訴，可上訴。

劉女提告主張，殷男2017年4月間在Beetalk上佯裝單身，以結婚為前提追求她，她用情甚深，與殷男多次發生性關係。2018年8月底殷男稱公務出差1年，從此態度冷淡，隔年1月突然斷絕聯繫，後來才知道殷男早在2017年間就有穩定交往的結婚對象。

劉女說，殷男騙她發生性行為，已逾社會客觀所能容忍的程度，不符男女交往最低道德層面要求，害她虛擲青春，更造成她精神痛苦，多次至精神門診就醫。殷男已侵害她的貞操權，故請求精神賠償60萬元。

殷男抗辯，與劉女交往時確實單身，兩人於2018年8、9月間分手，他才在同年12月11日與配偶結婚迄今。交往期間因認為劉女個性過於激烈，某些觀念也有很大差異，他常須無奈配合，擔心父母反對兩人交往，才忍痛斷絕聯繫，就算劉女認為分手作法可議，也不代表他有欺騙或侵害貞操權。

劉女提出殷男配偶的母親臉書截圖，圖中有「請女婿」、「共進晚餐」等字眼，另提出殷男配偶IG截圖，圖中也以「未來姊夫」等語稱呼殷男，她再提出同一時期與殷男交往的LINE對話紀錄，以證明自己受騙。

法官審理後認為，「請女婿」等字眼未特定對象，「未來姊夫」的時間點則是2018年4月，但劉女主張與殷男發生性行為時間只到2017年5月6日止，兩者並無重疊；劉女提出的LINE對話紀錄，內容雖有親暱對話，但未提及性關係情節，均不足以認定殷男有「佯裝單身騙做愛」的事實。

法官指出，未婚男女本有自由交往異性及發展性關係的自主權，劉女、殷男都是有相當社會經歷的成年人，對男女關係有相當認識，雙方交往、發生性關係是出自情愛間的自由意志，不能因為感情破裂，就認為交往時有詐欺行為，且情侶間交往僅涉道德約束，而非法定義務，就算殷男隱瞞有其他女友，也不構成違法或侵權行為，故判劉女敗訴。

(中時 )