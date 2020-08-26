美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人警察從背後連開7槍，子彈貫穿脊髓，他下半身癱瘓，未來需要「奇蹟」才有機會再站起來走路。

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人警察從背後連開7槍，他的律師透露，子彈貫穿布雷克的脊髓，胃有很多洞，他下半身癱瘓，未來需要「奇蹟」才有機會再站起來走路，他的父親表示，目睹布雷克遭警察開槍的3名幼子不斷問著同一句話：「為什麼警察要在爸爸的背上開槍？」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，29歲非裔男子布雷克23日調停2名女子之間的紛爭，在手無寸鐵之下卻遭白人警察從背後連開7槍，3名未滿10歲的幼子全程目睹，布雷克隨後被送往醫院急救。

不過昨（25）日經歷手術過後，布雷克腰部以下不幸癱瘓，他的委任律師克魯普（Ben Crump）表示，布雷克需要「奇蹟」，未來才有機會走路。

布雷克的父親老布雷克（Jacob Blake Sr.）將警察近距離開槍的舉動描述為「毫無意義的謀殺未遂」（senseless attempted murder），「他們對我兒子連開7槍，就好像他的命不重要一樣，但我兒子的命也是命，他是人，而且他很重要。」

非裔男子布雷克遭警察從背後連開7槍，造成半身不遂，圖右為他的父親老布雷克。（圖／路透社）

布雷克家族的另一名委任律師薩維（Patrick Salvi Jr.）表示，布雷克全身多處傷口，包含手臂上有一個槍傷，腎臟、肝臟、脊髓也都受損，除此之外，至少有一顆子彈貫穿部分或整個脊髓，布雷克的胃也有好幾個洞，「他的結腸和小腸幾乎要整個切除。」

克魯普接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，警方朝布雷克背後連開7槍，布雷克一共中了4槍，同時沒有跡象顯示他身上有武器。

布雷克一共有6名孩子，當天3名分別只有3歲、5歲、8歲的幼子目睹父親倒地，克魯普表示，這3名孩子餘生可能都得面臨心靈創傷。

(中時新聞網)