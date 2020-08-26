第四戰遭對手絕殺而落敗的快艇，今天決定用三分球血洗對手，全場狂進22顆三分球，154比111擊潰獨行俠，創下隊史季後賽單場得分新高紀錄，系列賽3比2聽牌。

相較於東區的態勢明朗化，西區競爭更加激烈，快艇今天重砲出擊，8人投進三分球，尤其是飽受批評的保羅喬治，18投12中，攻下全場最高35分，里歐納德32分、7籃板、4助攻，哈瑞爾19分、11籃板，馬可斯莫里斯12分、6籃板，全隊投籃命中率63.1%，三分球35投22中，投籃命中率高達62.9%。

快艇首節41比22，領先19分，打完三節領先多達25分，勝負提前底定，先發球員全部退場休息，獨行俠士氣潰散，無力追趕，最終以43分之差慘敗而歸。

波爾金吉斯依舊因傷缺陣，獨行俠少了內線支柱，輸得不冤，東契奇22分、8籃板、4助攻，哈達威19分，克利伯12分，戴隆萊特11分。

保羅喬治賽後受訪時表示，「感謝批評我的人，讓我能夠有重新奮起的力量，我將會持續努力打好每場比賽，幫助球隊贏得更多場勝利。」

(中時 )