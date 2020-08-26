Facebook（臉書）是當前全球社群龍頭平台，一舉一動都牽涉到大量用戶。如果你經常有需要使用電腦版（或稱桌面版）Facebook的話，請留意了！根據Facebook Support Page的說明，9月起所有用戶都將被強制啟用新版Facebook頁面，用戶別無選擇的只能接受！

Facebook在2019年的F8開發者大會中宣布，將開發全新的桌面版本，當時被稱為FB5版本。經過一年多的開發，在2020年5月左右正式向用戶推出。根據Facebook提供的說明，新版Facebook頁面主要特色包含搜尋更為快速，無論是尋遊戲、影片、社團，都可明顯體驗得到。不僅如此，頁面載入速度也必過去更快，更貼近行動版的體驗。也支援夜間模式，可以降低在低光源下的螢幕眩光，讓你在低光源下看得更舒適。若有管理 Facebook 粉絲團(Pages)、社團(Groups) 以及活動(Events)的需求，全新的Facebook.com介面也能讓你管理效率倍增。

進入登入電腦版Facebook，會跳出經典版Facebook介面將退場的提示。（摘自Facebook）

在2020年5月推出新版Facebook之際，仍舊維持讓使用者可以自由切換的選項。但近日Engadget網站根據Facebook Support Page的說明發現，這項用戶權利將會在9月份消失。因為9月起Facebook將會強制用戶使用新版Facebook頁面，近日使用者在登入Facebook電腦版時，都會跳出「經典版Facebook將走入歷史」的提示，並且提供新舊版本切換的菜單功能中，也明確加上「9月開始，將無法再使用經典版Facebook」的提示，想要讓用戶跟經典版Facebook一刀兩斷。

針對強制耕換成新版Facebook，引起不少網友抱怨。（摘自PTT）

這一次強制套用新版Facebook頁面，讓不少網友在PTT上發出抱怨，表示「工程師忘記有一大群使用桌機或筆電上網的群眾」、「沒事改什麼版，擾民」、「改版後好難用 感覺很多東西找不太到」。也有用戶指出改版後很多功能似乎連帶消失，例如「新版FB無法讓相片在不同相簿間移動」、「照片有標記我 但我個人頁面都沒顯示」等等。雖然有網友理性分析認為，新版Facebook跟手機版介面更接近可能更好維護，但是強制用戶使用新版，有一種「被吃定離不開臉書」的負面感受，網路上對於本次強制套用新版Facebook介面的聲量多屬負面。

(科技)