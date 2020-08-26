民眾黨今年大小選戰無役不與，卻出師不利、屢戰屢敗，比如此次高雄市長補選得票率連5％都不到，據傳所有選舉保證金被沒收達千萬元。黨主席、台北市長柯文哲26日赴內湖參加捐血活動被堵訪時，面露難以置信表情，驚訝表示「有這麼多嗎？」

民眾黨除了不分區立委選上5席外，區域立委全軍覆沒，高市長、台中市和平區長、屏東縣崁頂鄉長、嘉義市過溝里長補選等也全數敗北，傳出保證金已被沒收1012萬元。

柯原定上午9時30分要抵達「內科千人捐血活動」活動現場，卻因內湖交通大塞車，遲到約20分鐘，眾人在大太陽下苦曬乾等，酷熱難耐，副市長黃珊珊急忙緩頰說「大家多曬曬太陽才會健康！」主持人也焦急的親自唱歌殺時間。

柯50分「姍姍」抵達，簡單致詞1分鐘不到，表示這次是第3次參加千人捐血活動，感謝大家前2次共捐1600袋，另外內科園區多半是年輕人，而產發局每2年會辦1次北市產業園區生技調查作業，透過問券調查的分析，可讓市府更精確地協助企業發展，所以拜託各企業收到問券調查，請多多配合，市府可幫忙符合企業所需。柯也耐不了燥熱，直呼「謝謝熱情的捐血人，我們趕快把活動結束！」台下一片笑聲。

(中時 )