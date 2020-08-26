◎孫鵬、狄鶯發聲明 盼公正判決 力挺寶貝兒

孫安佐2018年在美國因非法持有彈藥罪入獄服刑238天，出獄返台後，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，24日依「製造手槍未遂罪」提起公訴，孫安佐恐面臨7年徒刑。對此，孫安佐和父母孫鵬、狄鶯26日發出共同聲明，星爸星媽又再度展開救子計畫。

◎陳時中控台大公衛蓋牌 李秉穎：說人蓋牌要有證據

台大公衛學院教授詹長權因取消公布彰化血清抗體研究報告引發軒然大波，衛福部長陳時中更是撂下狠話，直言台大公衛在蓋牌，對此指揮中心專家會議諮詢小組委員李秉穎今天接受訪問時表示，這應該不是說蓋牌，而是還有很多資料需進一步釐清，但他也直言，許多公衛專家根本對病毒不了解，因此這次的研究，對整體防疫政策而言並不會造成影響。

◎媒體民調好感度六都第一 侯友宜：全力以赴

媒體最新民調，新北市長侯友宜是六都首長裡好感度第一名，侯友宜表示，謝謝大家都非常關心新北市，他只有一個態度，做好新北市所有的市政，市民需要他做哪些重要的建設，以及推動哪些事項，他都會全力以赴，不管外面如何看待，鼓勵也好、鞭策也好，全心全意把新北市做到安居樂業，不辜負市民所託付。

◎市值破5億元 台中港查獲史上最大走私菸案

海巡署偵防分署鳳山查緝隊25日下午在台中港18號碼頭緝獲史上最大宗走私菸案，查獲非洲獅子山籍大東輪載運13只40呎貨櫃，共計1萬3千多箱私菸，初估市值至少5億元，是歷年最大宗走私菸案。由於數量龐大，查緝隊員漏夜清點，目前僅清查5只貨櫃，專案小組正偵訊相關人員，預計下午1點30分舉辦記者會說明案情。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)